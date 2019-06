Maroc-Côte d’Ivoire: la photo qui a ému les Lions de l’Atlas

Après la victoire du Maroc face à la Côte d’Ivoire en marge de la phase de poule de la CAN 2019, une photo a fait le tour de la Toile et n’a pas manqué d’émouvoir les internautes.

Sur ce cliché, les enfants d’un village situé dans une région montagneuse regardaient la rencontre cruciale des Lions de l’Atlas sur un smartphone, au milieu de nulle part. Si certains ont applaudi la passion de ces enfants, d’autres ont déploré leur situation précaire qui les a empêchés de regarder la rencontre de la sélection dans des conditions décentes.

Cette photo a été d’ailleurs partagée par plusieurs joueurs de l’équipe nationale. «No comments. Dima Maghrib», a écrit Fayçal Fajr sur une story Instagram. «Quand on voit ça, on ne peut qu’avoir envie de tout donner ! C’est pour vous mes petits. On va tout faire pour vous rendre heureux», a également posté Mehdi Benatia.

Rappelons que les Lions de l’Atlas ont décroché leur ticket de qualification en huitièmes de finale après avoir battu les Éléphants. Ils affronteront lundi prochain l’Afrique du Sud.

N.M.