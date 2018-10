Maroc-Comores: pourquoi Hervé Renard a convoqué Achraf Dari

Lors de la conférence de presse tenue ce vendredi 12 octobre au Complexe Mohammed V de Casablanca, le sélectionneur national a assuré qu’il a attendu longtemps pour que Dari porte le maillot des Rouges et Blancs et montrer au monde ses belles techniques. «Achraf est encore jeune et joue magnifiquement bien. C’est pour ça qu’il a été convoqué aux matchs du Maroc», a-t-il expliqué.

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK