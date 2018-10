Maroc-Comores: ce que l’on sait avant le match (CAN 2019)

Après son test largement réussi contre le Malawi, la sélection nationale disputera une double confrontation contre les Iles Comores en marge des 3ème et 4ème journées (Groupe B) des éliminatoires de la CAN 2019. Le premier match se jouera le 13 octobre à 19h, au complexe Mohammed V à Casablanca, alors que le match retour aura lieu trois jours plus tard au stade international Saïd Mohamed Cheikh à Mitsamiouli aux Comores à 15h00 (HL).

Si le sélectionneur national Hervé Renard a convoqué la plupart des joueurs qui font l’ossature depuis plusieurs mois de l’Equipe nationale, il a créé la surprise cette fois en faisant appel, enfin, à la star d’El Ahly Walid Azaro. Il a également convoqué le milieu de terrain de Sassuolo Mehdi Bourabia et les joueurs botolistes comme Salaheddine Saidi, Ismail El Haddad et Abdelilah Hafidi. En revanche, le joueur Amine Harite et le capitaine Medhi Benatia ne seront pas de la partie. Convoqués contre le Malawi, Oualid El Hajjam, Yassine Bammou et Achraf Bencharki ont également été écartés.

Par ailleurs, Renard, qui comptait, entres autres, sur Hakim Ziyech pour s’imposer contre les adversaires, a dû changer ses plans à cause de la blessure que le joueur a contracté le weekend dernier lors d’un match avec son club, l’Ajax Amsterdam. Déclaré forfait, le meneur de jeu a finalement été remplacé par le joueur du Wydad de Casablanca Achraf Dari qui a signé récemment sur des prestations exceptionnelles avec son club.

Après la défaite contre le Cameroun et la victoire contre le Malawi, les Hommes de Renard sont appelés à s’imposer lors des deux rencontres et rafler les six points de la victoire pour s’approcher de la qualification. D’autant plus que la sélection comorienne ne devrait pas faire peur à cette sélection qui a fait trembler l’Espagne ou encore le Portugal au Mondial 2018.

Les supporters qui ne pourront pas se déplacer au Complexe Mohammed V de Casablanca pour encourager les Lions de l’Atlas pourront suivre la rencontre sur Arryadia.

Voici la liste des joueurs convoqués:

Gardiens de but: Mounir El Kajoui (Malaga, Espagne), Yassine Bounou (Gérona, Espagne), Ahmad Reda Tagnaouti (WAC, Maroc).

Défenseurs: Nabil Dirar (Fenerbahçe, Turquie), Mazraoui Noussair (Ajax Amsterdam, Pays-Bas), Marouane Da Costa (Basaksehir, Turquie), Ghanem Saiss (Wolverhampton, Angleterre), Hamza Mendyl (Schalke 04, Allemagne), Soufiane Amrabat (Bruges, Belgique), Achraf Hakimi (Dortmund, Allemagne) et Aguerd Naif (Dijon, France).

Milieux de terrain: Karim El Ahmadi Arroussi (Al Ittihad, Arabie Saoudite), Youssef Aït Bennasser (AS Monaco, France), M’barek Boussoufa (Sans club), Mehdi Bourabia (Sassuolo, Italie), Younès Belhanda (Galatasaray, Turquie), Fayçal Fajr (Caen, France) et Salaheddine Saidi (WAC de Casablanca).

Attaquants : Nordin Amrabat (Al-Nasr, Arabie Saoudite), Hakim Ziyech (Ajax Amsterdam, Pays-Bas) remplacé par Achraf Dari (WAC de Casablanca), Ayoub El Kaâbi (Hebei China Fortune FC, Chine), Khalid Boutaïb (Malatyaspor, Turquie), Youssef En-Nesyri (Leganes, Espagne), Walid Azarou (Al Ahly, Egypte), Ismail Haddad (WAC de Casablanca) et Abdelilah Hafidi (Raja de Casablanca).

N.M.