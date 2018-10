Maroc-Comores: un autre joueur sera convoqué

Rappelons que la sélection nationale disputera une double confrontation contre les Iles Comores en marge des 3 ème et 4 ème journées (Groupe B) des éliminatoires de la CAN 2019. Le premier match se jouera le 13 octobre à 19h, au complexe Mohammed V à Casablanca, alors que le match retour aura lieu trois jours plus tard au stade international Saïd Mohamed Cheikh à Mitsamiouli aux Comores à 15h00 (HL).

Le joueur de l’Ajax Amsterdam Hakim Ziyech et celui du Raja de Casablanca Abdelilah Hafidi ne pourront pas participer à la double confrontation du Maroc contre les Iles Comores à cause de leurs blessures. Après avoir convoqué le défenseur du Wydad de Casablanca Achraf Dari pour remplacer Ziyech, le sélectionneur national Hervé Renard compte faire appel à un autre joueur pour pallier l’absence de la star des Verts.