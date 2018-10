Maroc-Comores: Hamza Mendyl s’excuse auprès d’un supporter

Certains ont même appelé la Fédération royale marocaine de football à sanctionner Mendyl après son commentaire “totalement indigne” d’un joueur qui représente le Maroc. D’autres ont estimé que le joueur devrait être plus professionnel dans son jeu et dans sa conduite, qu’il doit respecter les avis des supporters et éviter de prendre la grosse tête s’il aspire à un avenir brillant.

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK