Maroc-Comores: des surprises dans la liste d’Hervé Renard

Milieux de terrain: Karim El Ahmadi Arroussi (Al Ittihad, Arabie Saoudite), Youssef Aït Bennasser (AS Monaco, France), M’barek Boussoufa (Sans club), Mehdi Bourabia (Sassuolo, Italie), Younès Belhanda (Galatasaray, Turquie), Fayçal Fajr (Caen, France) et Salaheddine Saidi (WAC de Casablanca).

Le sélectionneur national Hervé Renard a dévoilé ce mardi, la liste finale des joueurs de l’équipe nationale A qui disputera une double confrontation contre les Iles Comores dans le cadre des 3ème et 4ème journées (groupe B) des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2019), a annoncé la Fédération royale marocaine de football (FRMF) sur son site officiel.