Maroc-Comores: carton jaune pour Nabil Dirar

Le 8 octobre, Nabil Dirar a été sanctionné, sans raison, par son club le Fenerbahçe SK pour une durée indéterminée. Il ne participe désormais plus ni aux matchs officiels ni aux entraînements jusqu’à nouvel ordre. La mauvaise passe du joueur n’a, pourtant, pas empêché Renard à le convoquer face aux Iles Comores. Sauf que l’ailier droit a livré un match à jeter aux oubliettes, au gram dam du sélectionneur et des supporters. Sans manque flagrant de concentration et ses interventions, ont d’ailleurs poussé Renard à le remplacer.

Selon la presse turque, le coach français a appelé celui qui a largement contribué à la qualification des Lions de l’Atlas au Mondial 2018 à se trouver rapidement un autre club s’il aspire à garder son poste au sein de la sélection. D’autant plus que le joueur du Borussia Dortmund Achraf Hakimi et celui de l’Ajax Amsterdam Nasser Mezraoui, qui jouent au même poste, sont actuellement au top de leurs formes.