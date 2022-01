Maroc-Comores: à quelle heure et sur quelles chaînes ? (CAN 2021)

Les Lions de l’Atlas ont effectué, jeudi à Yaoundé, leur dernier entraînement, avant d’affronter, ce vendredi, les Iles Comores pour le compte de la deuxième journée du groupe (C) de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN-2021).

Les hommes de Vahid Halilhodžić étaient au complet, à l’exception de Aymen Barkok. Faits marquants de la séance, le retour de Ryan Mmaee et l’arrivée de Achraf Bencharki. Les deux Lions ont effectué des exercices individuels, tandis que El Kaabi et En-Nesyri se sont normalement entraînés avec le groupe. De quoi donner un nouvel élan à cette attaque marocaine.

Cette journée a également été rythmée par la conférence de presse du sélectionneur national et du portier Yassine Bounou. Les deux hommes se sont montrés très rassurants, tout en mettant en avant les qualités de l’équipe adverse qu’il ne faut pas « sous-estimer ».

Quoique les pronostics donnent le Maroc avantageux face aux Iles Comores, cette rencontre pourrait, à bien des égards, être un piège, en cas de sous-estimation de l’adversaire, a affirmé Vahid Halilhodžić. Le sélectionneur national a souligné qu’il ne faut en aucun cas sous-estimer cette sélection comorienne, qui a une belle possession de balle, crée des automatismes et fait montre d’un jeu collectif remarquable.

« Nous avons récemment disputé deux matchs contre cette même équipe et pendant les deux rencontres, les choses étaient loin d’être faciles pour nous », a-t-il mis en garde. « Quoiqu’il paraisse facile sur la papier, le match face aux Îles Comores pourrait être un piège pour nous », a-t-il encore enchaîné.

Cependant, Vahid Halilhodžić a affirmé que si le Maroc aborde cette confrontation avec la même détermination et la même discipline, les choses seront moins difficiles et la victoire sera plus proche. Il a, dans ce sens, mis en avant la victoire d’entrée contre une grande sélection comme le Ghana, qui a boosté la confiance des joueurs, ajoutant que l’ambiance est désormais excellente et qu’un bon état d’esprit règne au sein de l’équipe.

S’agissant des blessures, le franco-bosniaque a indiqué que l’équipe en souffre toujours, que ce soit celles liées aux pépins physiques que celles à la Covid-19. « On souffre toujours de blessures et de la Covid-19. Savoir gérer ces choses fait aussi partie du jeu », a-t-il expliqué, notant qu’avec le retour des blessés surtout en attaque l’équipe sera encore plus efficace.

Le coup d’envoi du match Maroc-Comores sera donné à 17h. La rencontre sera retranmise sur Al Aoula HD, Arryadia TNT, beIN Sports HD2 Max et beIN Sports HD1 Max.

Rappelons que lors de la première journée, la sélection marocaine de football s’était imposée face à son homologue ghanéenne sur le score de 1 but à 0, au stade Ahmadou Ahidjo à Yaoundé.

Le Maroc avait pris le dessus grâce à une réalisation de Sofiane Boufal à la 83e minute. Lors de la troisième journée, les Nationaux affronteront les Panthères du Gabon.

S.L. (avec MAP)