Maroc-Chili et Maroc-Paraguay : voici les prix des billets

Les Lions de l’Atlas rencontreront le Chili et le Paraguay les 23 et 27 septembre prochain en Espagne dans le cadre des préparatifs au Mondial 2022, qui se jouera au Qatar entre novembre et décembre prochains.

Pour la rencontre Maroc-Chili, prévue au RCDE Stadium de Barcelone, les billets sont disponibles à un prix entre 35 et 250 euros (370 et 2640 dirhams). Pour le match Maroc-Paraguay, qui se jouera au Stade Benito Villamarín du Bétis, il faudra débourser entre 30 et 250 euros (320 et 2640 dirhams).

Les billets sont disponibles à la vente sur le site www.mcsport.shop. Il est à noter que les places sont limitées à 10 par acheteur et dans la limite des places disponibles.

Il est à noter que le Maroc a hérité du groupe F qui comprend la Croatie (23 novembre), la Belgique (27 novembre) et le Canada (1er décembre) lors du tirage au sort du Mondial. Ces rencontres se joueront au stade Al Rayyan.