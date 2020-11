Maroc-Centrafrique: Chelsea fier de Hakim Ziyech (PHOTO)

Chelsea a salué la performance de son international Marocain, Hakim Ziyech, lors du match Maroc-Centrafrique.

Le compte officiel du club sur Twitter a publié une photo du joueur célébrant l’un de ses deux buts avec, en légende : « Deux buts pour Ziyech! Le Maroc a battu la Centrafrique sur le score de 4-1″. Ziyech a signé, en effet, sur une belle prestation lors de ce match et a inscrit deux buts, en plus d’un assist.

Rappelons que la sélection nationale s’est imposée face à son homologue centrafricaine par 4 buts à 1, vendredi au Stade Mohammed V de Casablanca. Et ce, pour le compte des éliminatoires de la CAN 2022. Le match retour aura lieu le 17 novembre à Douala, au Cameroun.

M.F.

⚽️⚽️ Two goals for Ziyech too!

His Morocco side beat Central African Republic 4-1! 👏 pic.twitter.com/InA13Ab2O8

— Chelsea FC (@ChelseaFC) November 13, 2020