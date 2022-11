Maroc-Canada: Walid Regragui fait une promesse

Les Lions de l’Atlas s’apprêtent à disputer une rencontre décisive. Avec 0 point au compteur, le Canada n’a pas grand-chose à perdre, contrairement au Maroc qui aura besoin d’une victoire ou d’un nul pour atteindre les huitièmes.

Lors de la conférence de presse d’avant-match, Walid Regragui a indiqué que les Lions ne sous-estiment pas le Canada. ʺNous ne sommes pas là pour figurer. On est là pour se qualifierʺ, a déclaré le sélectionneur national. Et de rajouter: ʺNous ne devons pas faire l’erreur de rentrer à 20 % ou 30 % de nos capacités. Nous allons jouer contre une équipe qui veut gagner son premier point. C’est une équipe agressive et nous allons jouer pour gagnerʺ.

Regragui est revenu sur les blessures dans les rangs du Maroc, indiquant que ce sont des choses qui arrivent, mais qu’il ne faut pas s’inquiéter. Pour lui, l’effectif a démontré de quoi il est capable et continuera à le faire.

L’entraîneur a déclaré qu’il ne faut pas trop compter sur le résultat de la rencontre Croatie-Belgique et promet de se donner à fond face au Canada. ʺOn va tout donner et on acceptera le résultat. À la fin, on est motivé, et nul ne peut retirer aux joueurs qu’ils veulent rentrer dans l’histoire. On fera notre maximum pour rendre le peuple heureuxʺ.

A noter que les Lions de l’Atlas vont affronter la sélection canadienne ce jeudi, à partir de 16h00, dans un match décisif pour le second tour du Mondial.

A.O.