Maroc-Canada: une vidéo de Nasser Bourita enflamme la Toile

Nasser Bourita a assisté à la rencontre Maroc-Canada, ce jeudi. Et pendant le match, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger s’est totalement lâché en encourageant les Lions de l’Atlas.

Sur une vidéo qui circule actuellement sur la Toile, Nasser Bourita était en train de crier, de sauter, d’applaudir et de siffler et ce jusqu’au sifflet final. Le MAE marocain était en compagnie du président de la Fédération royale marocaine de Football, Fouzi Lekjaa, le directeur général de la DGSN, Abdellatif Hammouchi, et le directeur général de la DGED, Yassine Mansouri.

A la fin de la rencontre, Bourita n’a pas retenu sa joie, célébrant pleinement la qualification historique de la sélection nationale.

Rappelons que les Lions de l’Atlas ont réussi à s’imposer face à la sélection canadienne ce jeudi (2-1), décrochant ainsi une place en 8e de finale de la Coupe du monde. La sélection marocaine affrontera l’Espagne le 6 décembre à partir de 16h00.

A.O.