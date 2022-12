Maroc-Canada: Regragui va-t-il changer son onze de départ ?

Les Lions de l’Atlas affrontent ce jeudi le Canada pour le compte de la 3ème et dernière journée du groupe F.

La sélection nationale a tenu mercredi une dernière séance d’entraînement, en présence de tous les joueurs. Toutefois, des blessures ont été signalées à Walid Regragui, ce qui devrait le pousser à effectuer certains changements face à au Canada.

Selon une source de Le Site info, Achraf Hakimi et Salim Amellah ne devraient pas figurer dans le onze de départ. Regragui devrait ainsi mettre Noussair Mazraoui au poste de latéral droit et Attiatallah à celui d’à gauche, en plus de renforcer le milieu en y plaçant Abdelhamid Sabiri. Et d’ajouter que Regragui fixera son onze de départ selon l’état de santé de ses joueurs et leur esprit pour ce match crucial.

Rappelons que le coup d’envoi du match Maroc-Canada sera donné à 16h.

H.M.