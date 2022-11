Maroc-Canada: les familles des Lions de l’Atlas assistent à l’entraînement (VIDEO)

La séance d’entraînement des Lions de l’Atlas, ce lundi 28 novembre, a connu la présence, dans les tribunes, des membres des familles des joueurs marocains.

Laquelle présence a créé une ambiance familiale, bon enfant, des plus joyeuses et des plus positives, aussi bien vécue par les joueurs que par les différents staffs de l’équipe nationale. Et la caméra de Le Site info a authentifié la mère d’Achraf Hakimi, entre autres membres des familles des Lions de l’Atlas présents.

De même que le bonheur et la satisfaction de tous, qu’a engendrée la victoire méritée et méritoire de la sélection nationale contre les Diables Rouges belges, ont aussi répondu présent à cette séance d’entraînement.

Celle-ci a eu pour objectif, entre autres, la préparation sérieuse et sans faille des Lions de l’Atlas à l’ultime et décisive rencontre qui les attend contre le Canada, jeudi prochain, 1er décembre, à partir de 16h, heure marocaine.

Ce match se déroulera au Stadium Al-Thumama de Doha et un match nul, ou même une victoire de l’équipe nationale, comme les supporters le souhaitent, est synonyme de qualification aux 8èmes de finale du Mondial 2022!

Le seul mot d’ordre est donc que les Lions de l’Atlas évitent absolument d’être défaits par les Canadiens. A bon entendeur…! Touchons du bois et bonne chance aux Lions de l’Atlas! « Dima Maghrib! ».

L.A.