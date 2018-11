Maroc-Cameroun: heure, chaines, enjeux…ce qu’il faut savoir

Les Lions de l’Atlas vont affronter vendredi lors de la 5ème et avant-dernière journée des éliminatoires de la CAN 2019 l’équipe du Cameroun.

Dans un Complexe sportif Mohammed V qui serait encore une fois archicomble, les hommes d’Hervé Renard n’auront d’autres choix que la victoire. Une belle option qui leur permettra de s’adjuger les commandes du groupe B et franchir un “très” grand pas vers la qualification, sans avoir recours à “la calculette” de la dernière journée chez le Malawi.

Troisièmes avec 4 points, “Les Flammes” joueront, pour leur part, le tout pour le tout afin de mettre toutes les chances de leur côté, lorsqu’ils affronteront la lanterne rouge, les Comores.

Pour ne pas tomber dans les erreurs du match aller (0-1) face au champion d’Afrique en titre, les Marocains doivent faire montre d’une grande responsabilité “tactique”, rester concentrés du début jusqu’à la fin, mais aussi savoir s’imposer sans faute dans les duels physiques, un des points forts des Camerounais.

Fin connaisseur du football africain et grand stratège qu’il est, le sélectionneur national Hervé Renard devra trouver les solutions adéquates pour déverrouiller les lignes mises en place par Clarence Seedorf. Dans cette mission, il pourra compter particulièrement sur le retour du Capitano, Mehdi Benatia, le défenseur élégant de la Juventus de Turin, sur Achraf Hakimi auteur d’un phénoménal début de saison et titulaire indiscutable avec les Allemands du Borussia Dortmund, sur les maîtres à jouer du milieu de terrain, mais également sur l’excellent niveau des deux portiers Yassine Bounou (Gérone) et Munir Mohamedi (Malaga).

Le match sera diffusé sur beIN SPORTS HD 8, Arriyadia HD live tnt et Alouala HD tnt, à partir de 20H heure locale.

Avec 7 points, le Maroc occupe la deuxième place du groupe B, une unité derrière son prochain adversaire et 3 devant le Malawi. Durant la première journée, le Maroc s’était incliné face au Cameroun (0-1), avant d’écraser le Malawi par 3 buts à 0. Lors de la troisième journée, les Nationaux s’étaient imposés à la peine face aux Comores (1-0). Quelques jours plus tard, ils étaient allés chercher un nul sur la pelouse du même adversaire (2-2).

Le dernier match du Maroc face au Malawi (6ème journée) aura lieu le 22 mars 2019.

Farid Benmesbah