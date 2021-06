Maroc-Burkina Faso: heure, chaînes… Ce qu’il faut savoir sur le match (Amical)

La sélection marocaine de football, à la quête de l’efficacité offensive, affrontera ce samedi à Rabat son homologue burkinabé dans un deuxième test amical qui devrait lui permettre de peaufiner sa préparation pour les prochaines échéances, à savoir la Coupe d’Afrique des Nations (Cameroun 2020) et les éliminatoires de la Coupe du monde (Qatar 2022).

L’équipe nationale, sous la direction du sélectionneur serbe Vahid Halilhodzic, aspire à réaliser la victoire contre les Étalons burkinabè, à même d’avancer dans le classement FIFA et être dans une meilleure position lors des prochaines échéances.

L’entraîneur national visera lors de ce match d’optimiser la performance offensive des Lions de l’Atlas en adoptant un système tactique qui offre plus d’espaces pour les attaquants, qui étaient en manque de solutions individuelles et collectives face aux Ghanéens. Ce qui n’a pas permis à l’équipe nationale de créer plus d’ccasions de buts et d’être à la hauteur des aspirations, surtout qu’elle dispose d’un effectif de joueurs qui font les beaux jours de leurs clubs.

Halilhodzic devrait changer son approche tactique samedi contre le Burkina Faso en tenant à corriger les erreurs commises contre le Ghana, améliorer les performances des milieux de terrain et bien occuper les espaces pour servir et donner plus de renfort aux attaquants, avec un plus grand nombre de joueurs et à travers le soutien apporté par les latéraux.

Dans ses déclarations à la presse à l’issue du match contre le Ghana, Halilhodzic avait confirmé qu’il tirerait les conclusions de cette rencontre amicale et qu’il évaluerait le tout objectivement, avant le match du Burkina Faso, ajoutant que les Lions de l’Atlas « pourront améliorer leur performance et être meilleurs lors du deuxième match amical, et s’adjuger une deuxième victoire. »

A cet effet, la formation de départ pourrait connaitre de nombreux changements par rapport à celle contre les Black Stars. Il est fort probable que Hakim Ziyech soit titulaire, alors qu’il n’a joué que la dernière demi-heure face au Ghana, ce qui ne l’a pas empêché d’être à l’origine de la seule réalisation de la rencontre, signée par le défenseur Jawad El Yamiq.

Ce deuxième match amical sera également l’occasion de voir le niveau de préparation de certains joueurs et de tester leurs capacités offensives, à l’instar de l’ailier du Raja de Casablanca Soufiane Rahimi, l’attaquant du Wydad de Casablanca Ayoub El Kaabi et la star de l’équipe égyptienne de Zamalek, Achraf Bencharki, surtout après la modeste performance des attaquants du FC Séville Munir Haddadi et Youssef En-Nesyri.

La victoire contre l’équipe ghanéenne, considérée parmi les cadors du football africain, donnera aux Lions de l’Atlas plus de confiance en perspective des compétitions à venir et à soigner leur classement FIFA, surtout après la défaite du Nigeria face au Cameroun (0-1).

Ce match amical, prévu à partir de 20h00 au complexe sportif Prince Moulay Abdellah, sera officié par le mauritanien Bouh Abdelaziz, épaulé de ses compatriotes Ouar Abderrahman et Diba Hamdine.

La rencontre sera diffusée sur Arryadia et Al Aoula.

Il est à noter que le tirage au sort des éliminatoires africaines de la Coupe du monde de football (Qatar 2022) a placé l’équipe marocaine dans le groupe I, aux côtés des équipes de Guinée, de Guinée Bissau et du Soudan.

S.L. (avec MAP)