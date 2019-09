Maroc-Bukina Faso: à quelle heure et sur quelle chaîne ? (Amical)

Les Lions de l’Atlas croiseront le fer, vendredi 6 septembre, avec le Burkina Faso en amical sur la pelouse du grand stade de Marrakech. Un match important pour l’équipe et pour les supporters puisqu’il s’agit du premier test de Vahid Halilhodzic qui a pris les rênes des Lions en remplacement de Hervé Renard.

Cette rencontre, prévue contre un ténor du football africain, permettra au coach bosniaque d’évaluer les capacités des joueurs convoqués. Si la plupart des éléments sélectionnés constituaient le socle de l’équipe de Renard, Halilhozidc a dû toutefois effectuer quelques changements sur la liste. Mbark Boussoufa et Karim El Ahmadi ont pris leur retraite tandis que Mehdi Benatia, Younes Belhanda, Badr Banoun, Omar Boutaib et Roman Saiss sont blessés. Youssef En-Nessyri, Achraf Hakimi et Noussair Mazraoui manquent également à l’appel puisqu’ils sont convoqués avec les U23.

Vahid a, en parallèle, fait revenir un ancien Lion de l’Atlas. Il s’agit du joueur du Benfica Adel Taarabt qui n’a d’ailleurs pas caché sa joie après cette convocation. “C’est toujours un honneur pour moi de défendre les couleurs de mon pays”, a-t-il indiqué dans une déclaration à la presse lundi soir, à l’issue d’une séance d’entrainement de l’équipe nationale A ouverte aux médias. Taarabet a, aussi, exprimé sa joie de retrouver ses coéquipiers de la sélection nationale avec cette fois un nouvel entraîneur et un nouveau staff technique.

Le coup d’envoi de cette rencontre sera donné à 20h. Le match sera retransmis sur Arradya et BeIn Sports HD.

Rappelons que le Maroc évoluera dans le groupe E des éliminatoires de la CAN 2021, aux côtés de la Mauritanie, la Centrafrique et le Burundi.

S.L.