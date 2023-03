Maroc-Brésil : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Le match amical entre le Maroc et le Brésil se déroulera ce samedi 25 mars 2023 au Grand Stade de Tanger. Le coup d’envoi de la rencontre est prévu à 22h00 (heure marocaine). Le match sera diffusé sur la chaîne Al Aoula et sur Arryadia.

Une première historique ?

L’équipe nationale marocaine espère briser la malchance en remportant la première victoire d’une nation arabe contre le Brésil. En effet, en 23 confrontations, officielles et amicales contre des pays arabes (Maroc, Égypte, Algérie, Arabie saoudite, Bahreïn, Qatar, Oman et Irak), le Brésil n’a jamais perdu. La Seleçao a marqué 71 buts durant ces 23 rencontres et n’a encaissé que 9 buts.

Le Maroc s’est mesuré au Brésil à 2 reprises. La première fois a été en 1997. Les Lions de l’Atlas avaient signé une belle prestation ce jour-là et ont dû s’incliner dans les 10 dernières minutes de la rencontre sur un doublé de Denilson (80e et 88e). Les deux nations se sont affrontées un an plus tard lors de la phase de poules du Mondial 1998. Emporté par un Ronaldo en feu, le Brésil a gagné facilement ce jour-là (3-0).