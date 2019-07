Maroc-Bénin: pourquoi il ne faut pas sous-estimer les Écureuils

Le show de la Coupe d’Afrique des Nations se poursuit. Un nouveau chapitre de la compétition commence ce vendredi avec les huitièmes de finale. Et c’est les Lions de l’Atlas qui ouvriront le bal, de ce deuxième tour décisif, contre le Bénin. Il s’agit de la quatrième participation des Béninois, qui se sont qualifiés pour le second tour pour la première fois de leur histoire.

L’exploit des Écureuils contre le Cameroun et le Ghana lors de la phase de poules prouve que ces derniers ont la capacité de faire souffrir les Lions de l’Atlas.

Le Maroc s’est qualifié en s’imposant contre la Namibie, la Côte d’Ivoire et l’Afrique du Sud, sur le même score de 1 à 0. Pour sa part, le Bénin a décroché son billet pour les huitièmes après avoir terminé meilleur troisième du groupe F. Les Écureuils ont pu marquer deux buts contre le Ghana (2-2), et troubler le Cameroun (0-0).

Le Bénin joue en contre-attaque et s’appui sur une bonne défense et des attaquants moyens. Les Béninois tenteront de créer des situations qui pousseront les Lions à perdre la balle durant les moments où ils seront en déséquilibre. Les hommes d’Hervé Renard, qui misent sur la possession, doivent garder l’équilibre et être vigilants surtout en cas de perte de balle au cours d’une phase d’attaque ou de transition attaque-défense.

Lire aussi: Maroc-Bénin: l’historique des confrontations

Le Bénin a une capacité de passe et de relance assez bonne. Contre le Ghana, la formation béninoise était extrêmement rapide et a surpris les Blacks Stars en exploitant leur déséquilibre. Même son de cloche contre le Cameroun. Les joueurs béninois sortent et se projettent rapidement dans le camp adverse, comme l’avant-centre de BB Erzurumspor (Turquie), Mickaël Poté, auteur d’un doublé contre le Ghana.

Tout cela pour dire que les joueurs marocains doivent restés concentrés et faire preuve de réalisme et d’efficacité en attaque. Comme la dit Hervé Renard en conférence de presse, le plus important c’est la force mentale et les petits détails qui feront la différence.

Bhyer Kabiro