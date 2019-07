Maroc-Bénin: à quelle heure et sur quelles chaînes ? (CAN 2019)

Leaders du groupe D avec 9 points, les Lions de l’Atlas vont affronter le Bénin, ce vendredi 5 juillet, sur la pelouse du stade Al Salam, en match comptant pour les huitièmes de finale de la CAN 2019.

Cette rencontre se jouera à 17h00 (GMT+1) et sera diffusée sur BeIN Sports HD Fr 1, BeIN Sports MAX 1 et 2 AR.

Le Maroc a affronté le Bénin pour la première fois en 1992, lors des éliminatoires de la Coupe du monde 1994. Les Lions s’étaient imposés (1-0) à l’aller et (5-0) au retour. Lors de la CAN 2004, le Maroc a étrillé la sélection béninoise (4-0), en phase de groupes. Les Lions avaient également battu les Écureuils lors de deux matchs amicaux en 2008 (3-1) et 2014 (6-1). Au total, le Maroc a défié le Bénin 5 fois et a remporté tous ces matchs.

Rappelons que le Bénin sera privé de sa grande star en attaque, Steve Mounié. L’avant-centre de Huddersfield est suspendu pour cumul de cartons jaunes.

Les Hommes d’Hervé Renard affronteront, en cas de victoire, le vainqueur du match qui opposera l’Ouganda au Sénégal. Le Maroc avait battu l’Afrique du Sud (1-0) et s’était imposé contre la Côte d’Ivoire vendredi (1-0), et face à la Namibie dimanche dernier (1-0).

A.K.A.