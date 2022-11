Maroc-Belgique: Walid Regragui a une stratégie claire

Par LeSiteinfo avec MAP

L’équipe du Maroc aborde son deuxième match du groupe F contre la Belgique avec l’objectif de vaincre et se rapprocher du 2e tour du Mondial-2022, a affirmé, samedi, à Doha le sélectionneur national Walid Regragui.

Les joueurs marocains sont déterminés à jouer avec le cœur pour créer la surprise « par tous les moyens » et passer au prochain tour, devant un adversaire de classe mondiale et fort de joueurs expérimentés, a affirmé Regragui lors de la conférence de presse d’avant-match.

Le nul face à la Croatie a boosté le moral des joueurs qui croient désormais en leurs chances, a-t-il assuré, insistant sur la nécessité de se donner plus, de corriger les insuffisances et de faire preuve de concentration et d’efficacité pour venir à bout des Belges.

Il a confié que le Onze national disputera le match contre la Belgique différemment et produira un football de haut niveau, tout en mettant l’accent sur la technicité de ses éléments afin de mettre l’équipe belge en difficulté et l’empêcher d’atteindre la zone marocaine.

Pour sa part, Yahya Jebrane, le milieu de terrain de l’équipe nationale, a assuré que les joueurs marocains sont prêts pour montrer un bon niveau et réaliser un résultat positif, afin de poursuivre l’aventure avec moins de pression.

Le sélectionneur de la Belgique Roberto Martinez, a affirmé, pour sa part, qu’il s’attend à une partie âprement disputée contre une équipe marocaine pétrie de talents et forte d’un groupe complet et confiant.

Il a, également, souligné les qualités individuelles des joueurs marocains qui leur permet de créer la différence à tout moment, ajoutant que son équipe tentera d’imposer son jeu pour l’emporter.

Après une journée, le Maroc est deuxième de son groupe (1 pts), ex-æquo avec la Croatie, derrière la Belgique qui avait battu le Canada.