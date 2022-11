Maroc-Belgique: le moment où Yassine Bounou, souffrant, en a parlé à Romain Saïss (VIDEO)

Les Lions de l’Atlas ont vaincu la sélection belge mercredi dernier (0-2) lors d’une confrontation épique au Mondial. L’équipe marocaine s’est donnée à fond pour le match, malgré l’absence de Yassine Bounou.

On l’avait vu dans les rangs avant le début de la rencontre, et même lors de l’hymne national, avant qu’il ne soit remplacé, à la grande surprise des supporters. Yassine Bounou a eu un vertige, ce qui l’a empêché de prendre part à la rencontre. Le gardien n° 1 des Lions a été remplacé par Munir El Kajoui, dont la performance a été plus que notable face à Eden Hazard et ses coéquipiers.

Les caméras du stade ont pu capturer le moment où Yassine Bounou a fait part de son malaise au capitaine des Lions, Romain Saïss, qui l’aurait conseillé d’en parler à Walid Regragui, avant le début de la rencontre.

A.O.