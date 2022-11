Maroc – Belgique: la compo des Lions de l’Atlas

L’équipe nationale de football va disputer, dimanche au stade Al Thumama à Doha, son deuxième match du Mondial-2022 au Qatar (Groupe F) face à la Belgique, avec la victoire dans le viseur pour continuer à espérer décrocher un billet pour les huitièmes de finale. Voici la compo officielle.

Yassine Bounou (remplacé par Munir El Kajoui)

Romain Saïss, Nayef Aguerd, Achraf Hakimi, Noussair Mazraoui

Sofyan Amrabat, Azzedine Ounahi, Selim Amallah

Hakim Ziyech, Sofiane Boufal, Youssef En-Nesyri

Les Lions de l’Atlas affronteront les Diables Rouges avec le moral au beau fixe après le précieux nul arraché contre la Croatie, vice-Championne du monde, ce qui permettra aux hommes de Walid Regragui d’avoir le plein de confiance dans leur match face aux Belges qui ont entamé la compétition avec une victoire au forceps (1-0) contre le Canada.

Affichant de grandes ambitions, le Onze national aura, cependant, un match difficile à négocier face à Belgique, qui sera déterminant pour la suite de la compétition.

Dans cette rencontre, la tâche du sélectionneur national ne sera pas aisée, étant donné que ses protégés seront opposés à l’une des meilleures équipes à l’échelle mondiale, qui dispose de nombreuses solutions offensives et de plusieurs joueurs capables de faire la différence, à leur tête Kevin De Bruyne, le maitre à jouer des Diables Rouges, considéré comme l’un des meilleurs milieux de terrain au monde.

Toutefois, la force de la sélection belge ne va pas entamer la détermination des Lions de l’Atlas à réaliser un résultat positif. Comptant dans ses rangs des joueurs de qualité, évoluant dans de grands clubs, l’équipe nationale sera animée d’une forte volonté de signer une bonne prestation et de glaner les trois points de la victoire.

La bonne performance du Onze national face à la Croatie et sa discipline tactique pourraient brouiller les cartes du sélectionneur de la Belgique, Roberto Martinez. L’équipe nationale se démarque également par une solidité défensive remarquable et une attaque qui peut créer nombre d’occasions de but.

Selon l’arrière gauche des Lions de l’Atlas Yahya Attiatallah, le nul précieux (0-0) face à la Croatie, a permis aux joueurs de l’équipe marocaine de faire le plein de confiance en prévision de la deuxième rencontre du groupe F du Mondial-2022 contre la Belgique,

Ce résultat positif sera un facteur de motivation pour le Onze national pour donner le meilleur de lui-même et signer un bon résultat qui fera le bonheur des supporters marocains, a assuré Attiatallah à la presse à l’occasion de la séance d’entraînement de jeudi.

Le joueur du Wydad de Casablanca a ajouté que les joueurs jouissent de la confiance du sélectionneur national et n’ont subi aucune pression lors de la première rencontre.

Pour sa 6ème participation à une Coupe du monde, la sélection marocaine veut marquer le Mondial qatari de son empreinte et rendre heureux le public marocain, passionné de football.

A l’issue de la 1ère journée de la phase de poules du Mondial-2022, le Maroc occupe la 2ème place du groupe F, ex-aequo avec la Croatie, avec 1 point, derrière la Belgique qui a remporté son premier match (1-0) contre le Canada.