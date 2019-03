Maroc-Argentine: “on n’est pas là pour Messi!” (VIDEO)

Plus que quelques heures avant le match amical du Maroc contre l’Argentine. Les supporters marocains ont commencé à se rendre vers le stade Ibn Batouta de Tanger pour soutenir l’équipe nationale.

Ces derniers sont optimistes et attendent avec impatience le début de la rencontre. “Je suis venu de Casablanca pour soutenir les Lions. On est là pour le Maroc… pas pour Messi. Ça nous importe peu qu’il soit présent ou pas. Le plus important c’est notre équipe nationale”, déclare un des supporters.

“Moi je viens de Rabat pour l’équipe nationale. Je n’ai pas pu assister aux matchs précédents du Maroc, mais aujourd’hui je suis présent. Et nous allons remporter le match sur le score de 3-1 incha allah”, lance un autre fan des Lions de l’Atlas.

Le coup d’envoi de ce match tant attendu sera donné à 20H00. Rappelons que l’Argentine est privée de Messi et Di Maria, tandis que le Maroc ne pourra pas compter sur Ziyech et Amrabat.

Kabiro Bhyer