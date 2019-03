Maroc-Argentine: Lionel Messi sera de la partie

Alors que plusieurs amoureux du ballon au Maroc se demandent si Lionel Messi sera présent contre les Lions, le coach de l’Argentine a mis fin au suspense. La “Pulga” sera bel et bien de la partie.

Lionel Scaloni vient en effet de dévoiler sa liste pour affronter le Venezuela et le Maroc et Leo a été convoqué tout comme Di Maria. Si le quintuple Ballon d’Or et la vedette du PSG seront de retour, plusieurs stars de l’Albiceleste manqueront ce match tels que Higuain, Icardi, ou encore Aguero.

Notons que le choc amical entre le Maroc et l’Argentine aura lieu le 26 mars prochain sur la pelouse du stade Ibn Batouta de Tanger.