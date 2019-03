Maroc-Argentine: les compos probables

Le match amical Maroc-Argentine, aura lieu mardi, à 20H, au stade Ibn Batouta à Tanger. Le sélectionneur du Maroc, Hervé Renard, a retenu 23 joueurs pour cette rencontre.

Le technicien français devrait faire confiance à son onze de départ habituel, mais un doute subsiste concernant Hakim Ziyech qui était blessé. En face, le coach argentin, Lionel Scaloni, devra composer sans Messi et Di Maria, blessés. Voici la composition probable des deux équipes.

Maroc: Bounou, Mazraoui, Benatia, Romain Saiss, Hakimi, El Ahmadi, Bossoufa, Belhanda, Ziyech, Amrabat, Boutaib

Argentine: Armani, Foyth, Mercado, Martinez, Montiel, Lo Celso, Paredes, Tagliafico, Dybala, Gonzalo Martinez, Lautaro Martinez

Rappelons que l’équipe nationale marocaine a fait match nul (avec un onze remanié), vendredi face à Malawi (0-0), dans le cadre de la 6e journée des éliminatoires de la CAN 2019. Les Lions de l’Atlas sont qualifiés pour la CAN et terminent 1er de leur groupe devant le Cameroun.

K.B.

