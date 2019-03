Maroc-Argentine: les coéquipiers de Messi sont à Tanger (VIDEO & PHOTOS)

Tanger s’apprête à accueillir le choc amical qui opposera le Maroc à l’Argentine, ce mardi à partir de 20h00. L’Albiceleste a débarqué, ce lundi matin, dans la ville du détroit.

Les hommes de Lionel Scaloni effectueront une séance d’entraînement, ce mardi sur la pelouse du stade Ibn Batouta, pour procéder aux derniers réglages.

La sélection d’Argentine est privée de plusieurs vedettes telles que Lionel Messi et Di Maria à cause de leurs blessures. Sans oublier l’absence de Higuain et Aguero qui n’ont pas été convoqués.

Notons que les Argentins se sont inclinés vendredi contre le Venezuela en amical à Madrid (1-3), tandis que les Lions de l’Atlas ont fait match nul au Malawi (0-0).

