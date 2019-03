Maroc – Argentine: heure, chaine, compo…ce qu’il faut savoir

Le Maroc dispute un match amical contre l’Argentine mardi au Grand Stade de Tanger. Le coup d’envoi sera donné partir de 20H.

Il y aura du monde au stade Ibn Batouta de Tanger, le 26 mars, à l’occasion du match amical qui opposera le Maroc à l’Argentine. Les groupes de supporters de l’Ittihad Riadhi de Tanger (IRT) ont prévu de déployer un tifo géant aux couleurs de l’équipe nationale pour accueillir les hommes d’Hervé Renard. L’ambiance s’annonce électrique.

Lors de la conférence de presse d’avant-match, le technicien français Hervé Renard a qualifié la rencontre de “grand match de prestige”, rappelant que ce n’est pas la première confrontation entre les deux sélections et que l’objectif ultime est de produire une prestation meilleure que la précédente.

Sur l’absence de la vedette du FC Barcelone Lionel Messi, Renard a regretté l’absence du quintuple ballon d’or contre qui le match aurait été “fabuleux”, sans pour autant sous-estimer les autres joueurs de l’équipe. “Dans le football, le collectif est plus important”, a-t-il insisté.

Sur les raisons qui ont motivé le choix de la sélection argentine, le double champion d’Afrique a fait savoir le fait d’affronter toujours des équipes qu’on “connaît par cœur” devient à un certain moment une routine. “L’école sud-américaine est énorme. Ce sera un match de grand calibre et l”essentiel est d’en tirer le maximum de leçons et d’expérience”, a-t-il justifié. Renard s’est, ensuite, attardé sur les pépins physiques de certains éléments clés, expliquant que les blessures font partie des aléas du football et que l’équipe nationale comprend tellement de bons joueurs pour compenser ces absences.

“Demain je ferai aligner la meilleure équipe qui puisse faire face à l’Argentine”, a-t-il dit avec confiance.

La rencontre sera diffusée sur Arrydia Maroc, Al Aoula, Bein Sport HD1 (fr).

COMPOS PROBABLES

Maroc: Bounou, Mazraoui, Benatia, Da Costa, Hakimi, El Ahmadi, Boussoufa, Fajr, Belhanda, Boutaib, En-Nesyri

Argentine: ANDRADA, MONTIEL, PEZZELLA, KANNEMANN, ACUNA, PEREYRA, PAREDES, Guido RODRIGUEZ, DE PAUL, DYBALA, Lautaro MARTINEZ

Soufiane Laraki (avec K.B.)