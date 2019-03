Maroc-Argentine: Hervé Renard a écarté des joueurs

Deux jours après le nul concédé au Malawi (0-0), l’équipe nationale marocaine s’apprête à affronter l’Albiceleste en amical. Hervé Renard a fait ses choix. Le coach vient de dévoiler les noms des 8 Lions de l’Atlas qui s’ajouteront aux 15 (déjà retenus) pour affronter l’Argentine, mardi prochain à Tanger.

Il s’agit de Munir Mohamedi, Ahmed Reda Tagnaouti, Rachid Alioui, Youssef Ait Bennasser, Mehdi Bourabia, Yunis Abdelhamid, Abdelkrim Baadi et Oussama Idrissi.

Après avoir dévoilé sa liste des 33, le sélectionneur national avait choisi 18 joueurs pour le voyage au Malawi et a laissé 15 autres au Maroc. Le technicien français a ensuite écarté quelques noms et retenu d’autres pour former un groupe de 23 joueurs qui seront de la partie contre l’Argentine.

Parmi les grands absents de cette nouvelle liste, on retrouve l’avant-centre marocain de Hebei China, Ayoub El Kaâbi. Sans oublier le trio rajaoui, Abdelilah Hafidi, Badr Banoune et Zakaira Hadraf. À noter également l’absence d’Anuar Tuhami, qui a connu sa première convocation en sélection et dont le nom ne figure pas sur cette liste de joueurs retenus.

Lire aussi: Hervé Renard dévoile sa liste pour affronter le Malawi et l’Argentine

K.B.