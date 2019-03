Maroc-Argentine: fort engouement pour les billets (PHOTOS)

Le stade Ibn Batouta de Tanger sera certainement plein à craquer le 26 mars prochain, à l’occasion du choc amical qui oppose le Maroc à l’Argentine. Ce n’est pas tous les jours que les Lions de l’Atlas défient les coéquipiers de Lionel Messi.

La vente des billets a débuté lundi et les mordus du ballon rond au Maroc n’ont pas hésité à se rendre en masse aux points de vente pour réserver leurs place. Les prix sont, de plus, abordables contrairement à ce qui circulait sur les réseaux sociaux. Ils varient en effet entre 30 et 500DH.

Notons que l’équipe nationale affronte le Malawi, le 23 mars, lors d’un match comptant pour la dernière journée des éliminatoires de la CAN 2019. Les hommes de Hervé Renard sont déjà qualifiés pour la compétition qui se déroulera en Égypte du 21 juin au 19 juillet. Le tirage au sort est prévu le 12 avril au Caire.

