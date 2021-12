Maroc-Arabie saoudite: suivez le match en direct (LlVE)

Les deux sélections, marocaine et saoudienne, disputeront la troisième et dernière journée du groupe C de la Coupe arabe des nations, qui se déroule actuellement au Qatar et se poursuit jusqu’au 18 décembre, avec des objectifs et des ambitions différents lors de leur confrontation, qui aura lieu mardi au stade Al Thumama à Doha.

Pour l’équipe marocaine B, cette rencontre n’aura pas d’incidence après avoir assuré la qualification pour les quarts de finale dès la 2è journée, en remportant sa deuxième victoire consécutive aux dépens de la Jordanie (4-0), le même score de leur premier match face à la Palestine.

Cependant, les Lions de l’Atlas sont munis d’une grande volonté et d’une ambition débridée de poursuivre leur série de victoires qu’ils ont entamé depuis le début de cette grand-messe arabe, pour réaliser le carton plein lors de la phase de groupes.

En revanche, ce match est considéré comme la dernière chance pour l’équipe saoudienne, qui n’a d’autre solution que de gagner pour assurer son ticket aux quarts de finale, tout en étant obligée d’attendre le résultat de la deuxième rencontre qui opposera la Jordanie à la Palestine.



L’équipe saoudienne, qui souhaite faire bonne figure face au Maroc, occupe la troisième place avec un seul point, récolté de son match nul contre la Palestine, sachant qu’elle s’est inclinée lors de la première journée contre la Jordanie par 1 but à 0.

Pour toutes ces considérations, on s’attend à ce que le match entre les deux sélections soit passionnant, caractérisé par la rivalité, la force, et l’envie de gagner et d’obtenir les trois points. La sélection palestinienne, à son tour, a de bonnes chances de se qualifier en cas de victoire contre la Jordanie et de défaite des Verts face aux Lions de l’Atlas.

Le sélectionneur de l’équipe saoudienne, le français Laurent Bonadei, n’a pas caché que son équipe disputera demain un match difficile contre son homologue marocaine, et obligé de gagner pour remédier à cette situation et atteindre les quarts de finale.

Cependant, l’équipe nationale saoudienne se heurtera inévitablement à la volonté des Lions de l’Atlas de terminer la phase de groupes en tête du classement et consacrer le niveau technique et physique dont ils ont fait preuve dès le début de la compétition.

Pour sa part, l’entraîneur de l’équipe nationale, Lhoucine Ammouta, a insisté que son objectif est d’atteindre la finale et de conserver le titre, soulignant que « l’objectif de la participation de l’équipe marocaine à cette compétition est d’atteindre la finale. Les deux matchs précédents ne représentent que deux étapes, car notre quête est d’atteindre la ligne d’arrivée ».

Les deux équipes, marocaine et saoudienne, s’étaient déjà rencontrées lors de sept confrontations. L’Arabie Saoudite s’était imposée à deux reprises, contre trois victoires pour l’équipe marocaine, tandis que deux matches se sont soldés par un match nul.

Le match commence ce mardi à 16h00 au stade Al Thumama. Vous pouvez le suivre en direct sur les chaînes suivantes :

beIN Sports HD1

Alkass One HD

FIFA TV YouTube

Pour regarder le match en direct, cliquez ici

S.L.