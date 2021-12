Maroc-Algérie: Ouaddou prend la défense de Zniti (PHOTO)

L’ancien international marocain Abdessalam Ouaddou a volé au secours du portier de l’équipe nationale marocaine B, Anas Zniti, largement fustigé par le public suite à la défaite et l’élimination face à l’Algérie, samedi, en quart de finale de la Coupe Arabe des Nations.

Le portier du Raja a été particulièrement critiqué pour avoir encaissé le deuxième but algérien, marqué par Youssef Belaili d’un tir du centre du terrain. Des critiques ont également visé d’autres joueurs, ainsi que certains choix techniques de l’entraîneur Houcine Ammouta.

Sur son compte Facebook, Ouaddou a défendu Zniti ainsi que toute l’équipe, leur exprimant son soutien. « Mon Cher petit frère Anas Zniti, suite à de nombreuses critiques à ton sujet, je t’apporte tout mon soutien. J’ai regardé attentivement le match et je dois t’avouer qu’une énième fois je n’ai pas été déçu de ta présence, ton leadership, ta lecture du jeu, ton jeu au pied, tes réflexes. Le but de Belaili est juste un chef d’œuvre. D’ailleurs, tu ne pouvais rien sur ce coup, tu n’as plus rien à prouver après tes nombreux sacres avec l’un des plus grand club du continent africain: le Raja de Casablanca », a-t-il écrit.

Et d’ajouter : « Je voudrais également témoigner de mon plus grand respect à notre sélectionneur Amouta et son staff qui ont fait un travail monstrueux depuis des années »

Ouaddou a souligné que les cause principales de la défaite sont » la gestion des émotions… La couverture extrême des médias, la pression et la passion du public. La pression en rapport aux enjeux politiques et extra-sportifs, qui sont parfois déstabilisateurs pour les joueurs, doivent amener les responsables à la création exclusive d’un département d’optimisation de la performance mentale ».

M.F