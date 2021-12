Maroc-Algérie: l’analyste sportif Mahmoudi donne son pronostic (VIDEO)

L’ancien joueur du Wydad de Casablanca Salem Mahmoudi s’est exprimé sur le choc Maroc – Algérie, comptant pour les quarts de finale de la Coupe Arabe des Nations.

L’actuel analyste sportif a souligné, dans une déclaration à Le Site info, que le match est difficile, mais que les poulains de Houcine Ammouta ont toutes leurs chances. « L’équipe nationale reste la favorite, au vu de son parcours en compétition, de ses résultats dans les compétitions continentales passées, et du degré de travail d’équipe et d’harmonie entre les joueurs, par rapport à l’équipe algérienne, qui a perdu pas mal de joueurs », a-t-il déclaré.

Et d’ajouter : « L’équipe marocaine a les plus grandes chances, mais je crains un excès de confiance. L’équipe marocaine a de bons joueurs dans toutes les positions et un gardien au plus haut niveau. Elle a des joueurs bons au pressing. J’espère que Bencharki sera à son niveau habituel, contrairement aux deux derniers matches ».

Mahmoudi précise que c’est le niveau physique qui déterminera l’issue du match, et que le Maroc a ainsi l’avantage, ayant fait preuve d’une grande force physique, contrairement à l’Algérie, qui était incapable de rivaliser physiquement avec l’équipe égyptienne.

M.F.