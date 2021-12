Maroc-Algérie: Belaili avait prévu de surprendre Zniti

L’élimination de l’équipe nationale B en quart de finale de la Coupe Arabe des Nations face à l’équipe d’Algérie se fait plus amère avec le superbe but de Youssef Belaili, inscrit du centre du terrain. Malgré l’égalisation marocaine et le passage au tir aux buts, ce but fait encore parler de lui.

À ce propos, le père de Youssef Belaili a déclaré aux médias algériens que son fils avait prévu ce tir à l’avance. « Youssef m’a dit avant le match que le portier marocain s’éloigne souvent des filets, et qu’il essaiera de tirer de loin », a-t-il confié.

Belaili a en effet réussi à surprendre Zniti, et marquer le deuxième but de l’équipe algérienne, candidat pour être le plus beau but de la compétition.

Notons que le match s’est terminé sur un nul (2-2) avant que le Maroc ne s’incline aux tirs au but.

M.F.