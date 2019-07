Maroc-Afrique du Sud: les mots de Boussoufa après la victoire (VIDEO)

Suite à la victoire des Lions de l’Atlas (1-0) face à l’Afrique du Sud, le milieu de terrain marocain, Mbark Boussoufa, est revenu sur cet exploit dans une interview accordée à beIN Sports.

“C’est une victoire importante, ça nous met en confiance. On était unis. Si on avait perdu, on aurait pu finir 2e ou 3e. L’Afrique du sud a également une bonne équipe. La première mi-temps était difficile mais on a bien géré la seconde période”, a-t-il affirmé.

Et d’ajouter: “Rien n’est gagné, on ne peut pas prévoir le résultat du prochain match. On doit garder les pieds sur terre et se concentrer pour gagner”.

Rappelons que le Maroc s’est imposé (1-0) face à l’Afrique du Sud, ce lundi 1er juillet, sur la pelouse du stade Al Salam, en match comptant pour la troisième et dernière journée (groupe D) de la phase de poules de la CAN 2019. L’unique but de la rencontre a été marqué par Mbark Boussoufa à la 90e minute de jeu.

Les hommes d’Hervé Renard se qualifient pour les huitièmes de finale, en occupant la tête de leur groupe avec 9 points.

Notons que le Maroc s’était imposé contre la Côte d’Ivoire vendredi (1-0), et face à la Namibie dimanche 23 juin (1-0).

