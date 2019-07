Maroc-Afrique du Sud: la réaction de Boussoufa et Amrabat après la victoire (VIDÉO)

Les Lions de l’Atlas sont sur un nuage après leur parcours sans faute en phase de poules de la Coupe d’Afrique des Nations. Après les deux dernières victoires contre la Namibie et la Côte d’Ivoire, l’équipe nationale marocaine s’est imposée à l’arrachée contre l’Afrique du Sud, lundi.

Le choc contre les Bafana Bafana n’était pas facile. Mbarek Boussoufa, qui a marqué le seul but de la rencontre, s’est montré soulagé et fier de cette victoire au micro d’Arryadia. “Le match était difficile. Le première mi-temps était très dure, mais nous étions au rendez vous lors de la deuxième période. Nous avons imposé notre jeu et nous avons eu plusieurs occasions. En fin de compte, nous avons marqué et nous sommes très heureux après cette victoire grâce à dieu”, a t-il confié.

Si Boussoufa était satisfait et heureux, il en va de même pour son compatriote Nordin Amrabat. Le joueur n’a pas manqué d’exprimer sa joie à la chaîne sportive marocaine. “Ce n’était pas facile. Al Hamdoulilah, nous avons gagné et tout est passé maintenant. Que du bonheur à venir et toutes mes salutations aux supporters marocains”, a déclaré le joueur.

La qualification est dans la poche et les choses sérieuses commencent désormais pour les hommes de Hervé Renard. Ils continueront à jouer au Caire, sur la pelouse du stade Al Salam. L’équipe nationale affrontera le troisième du groupe B, E ou F, à savoir: la Guinée, l’Angola ou même la Tunisie si les Aigles de Carthage font un faux pas ce mardi soir contre la Mauritanie.

N.K