Maroc-Afrique du Sud: à quelle heure et sur quelles chaînes ? (CAN 2019)

Leaders du groupe D avec 6 points, les Lions de l’Atlas vont affronter l’Afrique du Sud, ce lundi 1er juillet, sur la pelouse du stade Al Salam, en match comptant pour la troisième journée de la phase de poules de la CAN 2019.

Cette rencontre se jouera à 17h00 (GMT+1) et sera diffusée sur BeIN Sports Fr 1, BeIN Sports MAX 1 et 2 AR. Notons que le Maroc s’était imposé contre la Côte d’Ivoire vendredi (1-0), et face à la Namibie dimanche dernier (1-0).

Les hommes de Hervé Renard, déjà qualifiés, n’ont besoin que d’un nul pour finir premiers du groupe. Ils ont très bien démarré cette Coupe d’Afrique des Nations qui se joue en Égypte.

Il est à rappeler que les supporters marocains rêvent de la couronne africaine depuis 43 ans, après le seul et unique titre de l’histoire de l’équipe nationale remporté en 1976. Cette fois sera-t-elle la bonne?

N.K