Marié à une Marocaine, le gardien du Bénin a contenu sa joie (VIDEO)

Les Écureuils ont réussi à passer en quarts de finale de la CAN 2019, au détriment des Lions de l’Atlas, vendredi dernier au Caire.

Les Béninois ont donc de quoi être fiers de cette prouesse et les joueurs ont tous exprimé une joie et un bonheur immense. Mais pas tous! L’un d’eux a eu la joie discrète, presque un bonheur triste. Pour des raisons… conjugales !

Il s’agit du gardien de but béninois, Fabien Farnolle, dont l’épouse est d’origine marocaine.”J’ai essayé de cacher ma joie en rentrant chez moi mais je sais que mes enfants seront heureux”, a-t-il lancé comme message.

Auparavant, sa femme Mouna avait assuré, dans une déclaration à la chaîne “Arryadia”, soutenir son mari dans le match des Écureuils contre les Lions de l’Atlas, bien qu’elle soit d’origine marocaine. Elle avait même promis de lui préparer un bon couscous en cas de victoire. Bon appétit, Fabien Farnolle !

A rappeler que le gardien de but à la joie discrète était remplaçant lors du match de vendredi, il sera titulaire contre d’autres “fauves”, ceux de la Terenga sénégalaise.

Les Écureuils ont-ils pris goût à “bouffer” du lion? Qui sait avec ces belles surprises de cette CAN égyptienne!

Larbi Alaoui