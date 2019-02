Marcelo détruit par la presse espagnole

Suite à la défaite du Real Madrid face à Gérone (2-1), en match comptant pour la 24e journée de Liga, la presse madrilène s’est acharnée sur Marcelo, l’accusant d’être responsable de cet échec.

Or, depuis que Santiago Solari est devenu entraîneur du Real Madrid, le joueur brésilien n’est plus titulaire. Le coach argentin préfère de plus en plus faire confiance au jeune Sergio Reguilon.

“Marcelo n’est pas en mesure de jouer comme titulaire au Real Madrid pour le moment. Sa présence est devenue une hémorragie constante”, a écrit le journal sportif espagnol Marca.

“Marcelo n’a pas convaincu et a souffert face à Gérone. Porto, qui a marqué le 2e but des Catalans, lui a causé un tas de problèmes”, a commenté l’autre média madrilène AS.

Sur Twitter, le responsable d’un groupe de supporters du Real s’est demandé: “Pourquoi Marcelo est toujours titulaire? Je l’apprécie mais nous devons être réalistes”. Marcelo a répondu aux critiques en disant: “Tout est de ma faute ! Poursuivons”.

Rappelons que le portier des Lions de l’Atlas, Yassine Bounou, a joué le match en entier face au Real et a livré une prestation exceptionnelle.

