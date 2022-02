Marc Wilmots éjecté du Raja (PHOTO)

C’est officiel. Marc Wilmots n’est plus l’entraîneur du Raja de Casablanca malgré la victoire à l’extérieur face à l’ES Sétif pour le compte de la 2ème journée de la phase de groupe de la Ligue des champions. L’annonce a été faite dimanche soir via un communiqué publié sur la page officielle du club.

«Le bureau dirigeant du Raja a tenu ce dimanche une réunion dans laquelle il a été décidé de mettre fin aux fonctions de l’entraîneur Mars Wilmot et son staff», annonce le club casablancais, remerciant l’entraîneur belge « pour ses efforts et les services qu’il a rendus au club » et lui souhaitant « bonne chance dans son parcours sportif».

Wilmots a été désigné entraîneur du Raja le 11 novembre dernier, succédant ainsi au Tunisien Lassaad Chabbi. Toutefois, il était très impopulaire auprès des supporters, qui réclamaient son départ, à cause de ses mauvais résultats avec le club. Dans ce contexte, trois entraîneurs avaient manifesté leur intérêt pour succéder au Belge et prendre les rênes du club casablancais.

Selon ce qu’a pu recueillir en exclusivité Le Site info, il s’agit tout d’abord du Tunisien Nabil Maaloul, actuel entraîneur du Koweït SC, susceptible de quitter le club après sa défaite en Supercoupe contre Al Arabi.

Le deuxième sur la liste est un autre Tunisien, Mondher Kebaier, actuellement sans équipe après avoir été limogé de son poste d’entraîneur de la sélection tunisienne suite à l’élimination en quart de finale de la CAN.

Le troisième est le Brésilien Marcos Paqueta, l’entraîneur du club algérien CR Belouizdad, ancien entraîneur du Zamalek et de l’équipe espoir du Brésil.

S.L.