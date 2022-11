Marathon International de Casablanca 2022: un podium 100% marocain (VIDEO)

Sa renommée parmi les plus grands marathons lui vaut un engouement certain de la part des coureurs.

En confirmant une forte reprise post-pandémique, l’événement cumule cette année un parcours idéal pour sillonner toute la ville et une ambiance grandiose.

Le Marathon International de Casablanca, placé sous le Haut Patronage du roi Mohammed VI, dresse un bilan positif de la 13ème édition, à l’issue de ses courses à trois départs différés. Ce sont plus de 8000 marathoniens qui étaient présents au top départ de ce parcours 100% urbain. Cette année, l’événement était une véritable réussite, avec des supporters de tout âge venus encourager et soutenir leurs proches. Destiné à ceux qui apprécient la capitale effervescente et son cadre unique, le parcours proposé a été conçu de manière à suivre le trajet d’une excursion dans la ville pour un marathon attractif. Le report de deux ans marque ainsi le retour de l’événementiel sportif avec cette manifestation de renommée internationale, qui a dépassé les objectifs fixés pour sa 13ème édition.

Le come-back mémorable

8053 participants, 42 nationalités représentées et près de 250 bénévoles, cette 13ème édition enregistre parmi les meilleurs chiffres de cette course emblématique, qui représente un véritable come-back, et réunit aussi de grands athlètes nationaux et internationaux.

Le samedi 29 octobre, 600 jeunes coureurs ont montré leur détermination et se sont épanouis le temps d’une matinée sur la piste historique du Stade Vélodrome. Le dimanche 30 octobre, c’était donc au tour des adultes de se positionner sur la starting line des trois épreuves; le Marathon 42km, le Semi-Marathon 21km et la Course 10km qui ont démarré respectivement à 07h15, 08h30 et 09h00.

La victoire de la principale course est revenue au marocain Samir Jouaher qui a parcouru les 42.2 KM en 2:12:27, suivi par Mustapha Houdadi en 2:13:13 et par Omar Chitachen en 2:15:10. Quant aux femmes, c’est la kényane Omyangui Jane Moraa Quizad qui était la première à franchir la finish line du Marathon avec 2:34:30 , devant la marocaine Keltoum Bouaasrya et Sang Chelangat du Kénya .

Au coude à coude tout au long de la course, c’est finalement le marocain Mohamed Baybat qui est en tête du Semi-marathon, devançant ainsi Hamza Lamqartasse et Yassine El Allami qui ont parcouru les 21km en 1:01:25 , 1:01:43 et 1:01:51 respectivement.

Quant à l’épreuve la plus attrayante auprès des différentes catégories de participants, la course de 10km a été remportée par Abdelali Atchi en 28:46 , suivi par Youness Bennar en 28:54 et Abdessamad Aouki en 29:03. La courte distance a été parcourue chez les femmes en 32:43 par Kaoutar Ferkoussi, la première finisher, les deux marocaines Ikram Ouaziz et Hanane Bouaggad complètent le podium.

Aux vainqueurs du marathon, les trophées ont été remis par M. le Wali de Casablanca, M. le Gouverneur de la Préfecture des Arrondissements de Casablanca-Anfa, M. le Gouverneur Directeur des Affaires Générales, M. le Directeur de l’Académie Régionale de l’Education et de la Formation, M. le vice-président chargé de la Culture et des Sports de la ville de Casablanca, M. le Président de l’Arrondissement Maarif, Mme la Représentante de la Région de Casablanca-Settat, M. le Directeur Général de la Société de Développement local Casablanca Events & Animation, ainsi que d’autres officiels.

À PROPOS DE CASABLANCA EVENTS ET ANIMATION

La société de développement local Casablanca Events et Animation (CEA), créée en 2015, a pour mission d’élaborer et mettre en œuvre la stratégie d’attractivité globale du territoire sur les plans local, régional et international.

Pour ce faire, Casablanca Events et Animation déploie des projets structurants, assure la gestion des infrastructures sportives et culturelles qui lui sont confiées et organise des évènements d’envergure dans les domaines culturel, sportif et économique. CEA est une société anonyme de droit privé à capitaux publics.