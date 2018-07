Maradona tire à boulets rouges sur l’arbitre de Maroc-Portugal (VIDEO)

En 2015, Mark Geiger avait été suspendu six mois par la Concacaf après des décisions contestées lors de la demi-finale de la Gold Cup entre le Panama et le Mexique.

“L’arbitre, qui est Américain, doit connaître les règles du baseball, mais pas celles du football”, a-t-il affirmé. Et d’ajouter: “La Colombie a subi un vol monumental. Nous devons nous excuser auprès des Colombiens. Le président de la FIFA avait dit que les voleurs et la corruption allaient partir de l’instance. Mais lors de cette rencontre, nous avons vu tout le contraire. La FIFA est encore vieille et truquée”.