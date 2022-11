Maradona, le Qatar, les Lions de l’Atlas…Juan Ramon Fleita se confie

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Maroc pratique un football “très compétitif” et l’équipe nationale l’a démontré à travers sa qualification “très méritée” à la Coupe du monde à Qatar, a estimé l’entraîneur et ex-joueur argentin Juan Ramon Fleita, surnommé dans son pays de “Lagarto” (Alligator).

“Je pense que le onze national marocain a accompli un très bon travail en termes de structure et il a un grand potentiel pour continuer à croître”, a affirmé Fleita dans une déclaration à la chaîne d’information marocaine M24, ajoutant que “le groupe qui va jouer contre Canada, la Belgique et la Croatie, est un groupe fort”.

Auparavant, le Maroc a montré sa grande valeur en match amical contre un adversaire comme le Chili, qui est vice-champion d’Amérique du Sud, grâce à des joueurs de grande qualité et une équipe “compacte”, a analysé l’entraîneur argentin qui a joué sous les ordres de Diego Maradona dans l’équipe de Racing.

Quant aux chances de l’équipe nationale de passer au second tour du Mondial Qatar 2022, Fleita, devenu célèbre en Argentine grâce à un but en coups de ciseaux retournés dans un match de championnat en 1993, a affirmé que les “perspectives sont bonnes” pour le Maroc qui pourrait être un des protagonistes de cette compétition qui fera parler beaucoup de lui.

Fleita a également loué la pratique du football en Afrique, qui se développe à un rythme rapide avec des structures de jeu innovantes et une “naturalité qui en fait un jeu différent”.

S’agissant des chances de son pays, Fleita a souligné que “l’Argentine arrive au Mondial avec beaucoup d’enthousiasme (…) elle est l’une des équipes favorites pour remporter le trophée”. Toutefois, il reste à l’entraîneur Lionel Scaloni et à Messi et ses amis de “prouver” ce statut de favori, parce que traditionnellement la Coupe du Monde est une compétition qui réserve beaucoup de surprises aux participants.

Fleita, qui a joué pour plusieurs clubs en Argentine et dans de nombreux pays latinoaméricains s’est par ailleurs rappelé avec émotion de son anecdote avec Maradona lorsqu’il avait dix ans.

“Je me souviens que j’habitais dans le quartier de la Boca (centre historique de Buenos Aires), à un pâté de maisons du stade de Boca. J’avais 10 ans à l’époque et je jouais avec un groupe d’amis lorsque Maradona passait par là, peu de temps avant qu’il ne parte pour Barcelone. Il m’a attrapé et m’a serré dans ses bras en me disant que j’irais loin dans le football. C’était une prémonition agréable. Plusieurs années plus tard, Maradona est devenu mon entraîneur au club Racing d’Argentine”.

RM