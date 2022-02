Manuel Neuer sera absent plusieurs semaines

Le gardien de but international allemand du Bayern Munich, Manuel Neuer, a été opéré d’un genou dimanche au lendemain du match contre Leipzig (3-2) et sera indisponible pendant « les semaines à venir », a annoncé le club bavarois.

Le joueur de 35 ans manquera le 8e de finale aller de la Ligue des champions contre Salzbourg, le 16 février.

« Chacun au club et dans l’équipe souhaite un bon et rapide rétablissement à Manuel et nous sommes certains qu’il sera bientôt de retour et en pleine forme parmi nous », a déclaré le directeur sportif du club bavarois, Hasan Salihamidzic.

L’annonce de son opération a été une surprise en Allemagne, seulement 24 heures après le match de Neuer dans les buts du Bayern samedi contre Leipzig.

S.L. (avec MAP)