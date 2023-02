Manchestera United fera tout pour signer Yassine Bounou cet été

Manchester United insiste pour recruter le gardien de but des Lions de l’Atlas, Yassine Bounou, lors du prochain mercato estival. Le journal britannique « The Sun » rapporte ce mercredi que les « Red Devils » admirent le gardien de but et les performances qu’il réalise avec son club du FC Séville.

Selon la même source, Manchester United a tenté de contacter le club andalou durant cet hiver pour négocier le transfert de Bounou. La tentative n’a pas abouti en raison de refus de Séville de coopérer. Le club andalou exige la somme de 45 millions de livres sterling (50 millions d’euros) pour libérer le portier marocain. Bounou a un contrat avec Séville jusqu’en juin 2025.

The Sun affirme que Tottenham a proposé la somme de 20 millions de livres sterling à Séville pour le gardien marocain. Ce dernier serait également suivi par le Bayern Munich qui cherche le remplaçant de Manuel Neuer. Une chose est sûre, celui qui a remporté la saison dernière le trophée Zamora décerné au meilleur gardien sera une des pistes à suivre durant le prochain mercato.