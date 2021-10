Manchester United : Solskjær refuse d’abandonner

Suite à la lourde défaite contre Liverpool (5-0), dimanche, en Premier League, l’avenir de l’entraîneur Ole Gunnar Solskjær est de plus en plus menacé. Le Norvégien semble toutefois confiant et reste optimiste sur son avenir avec le club malgré la terrible défaite.

L’entraîneur s’est défendu en conférence de presse après la fin du match. Bien qu’il ait reconnu avoir vécu son « jour le plus sombre » depuis son arrivée à Manchester, le Norvégien n’est pas prêt d’abandonner. « Nous savons que nous sommes au plus bas. Nous ne pouvons pas nous sentir plus mal que ça. On va voir où on va aller. Je suis allé trop loin. Nous sommes allés trop loin en tant que groupe. Nous sommes trop proches pour abandonner maintenant », a-t-il déclaré.

Et d’ajouter : « Bien sûr, les résultats n’ont pas été assez bons ces derniers temps et je pense que cela pourrait susciter des doutes, mais nous devons rester fort et continuer à croire en ce que nous faisons ».

Il a par ailleurs assumé la responsabilité de cette défaite : « Nous n’étions pas assez bons individuellement et en tant qu’équipe – vous ne pouvez pas donner ces chances à une équipe comme Liverpool, mais malheureusement nous l’avons fait. L’ensemble de la performance n’était pas assez bonne. Nous avons créé des ouvertures, ils ont eu des occasions et ils ont été cliniques. Le troisième but a décidé du match ».

Notons que Manchester United est actuellement septième au classement de la Premier League avec 14 points, tandis que Liverpool est deuxième avec 22 points.

M.F.