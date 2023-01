Manchester: United s’impose face à City

Par LeSiteinfo avec MAP

United s’est imposé face à City sur le score de deux buts à un, s’adjugeant le derby de Manchester, samedi, pour le compte de la 20è journée de Premier League.

Les choses avaient pourtant bien commencé pour les Citizens qui ont pu concrétiser leur domination en deuxième période par un but de Jack Grealish à l’heure de jeu. L’international anglais a repris de la tête un service impeccable de Kevin De Bruyne.

Après cette déconvenue, les joueurs de United ont commencé à produire un football plus attrayant et ont fini par trouver la faille, à la 78è minute de jeu, sur un but controversé de Bruno Fernandes. Le capitaine des Red Devils a reçu un ballon de Casemiro qui semblait être destiné à Marcus Rashford, en position de hors-jeu, mais l’assistance vidéo a estimé que l’Anglais n’a pas d’influence sur l’action, validant l’égalisation de Fernandes.

Moins de cinq minutes plus tard et dans un Old Trafford complètement acquis à la cause des hommes d’Erik Ten Hag, Rashford a réussi à tromper une nouvelle fois la vigilance d’Ederson en reprenant un centre à-ras-terre d’Alejandro Garnacho à la 82è minute. Ce score permet à United de remonter à la troisième place du classement de Premier League avec 38 points, à seulement une longueur de Manchester City, toujours deuxième.

S.L.