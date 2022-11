Manchester United réagit aux propos de Cristiano Ronaldo

La dernière sortie médiatique du quintuple Ballon d’or n’est pas passée inaperçue, surtout auprès des Red Devils. Quelques heures après l’interview de Cristiano Ronaldo, Manchester United a réagi officiellement aux propos tenus par l’attaquant contre le club. ʺManchester United a pris en considération la sortie médiatique de Cristiano Ronaldo. Le club procédera à une réponse une fois que tous les faits seront établis. Nous restons concentrés pour le moment sur la deuxième partie de la saison et nous visons à poursuivre notre lancée. Joueurs, managers, staff et fans sont et resteront unis », a indiqué sur Man. United sur son site.

Cristiano Ronaldo a fait une sortie choc le 13 novembre, lors d’une interview accordée à Piers Morgan, où il a tiré à boulets rouges sur le club et sur l’entraîneur. Le Portugais a pointé du doigt sa relation avec Erik ten Hag ainsi que la situation peu ʺambitieuseʺ de l’équipe.

A.O.