Manchester United prêt à laisser partir Cristiano Ronaldo

Erik Ten Hag est prêt à laisser partir Cristiano Ronaldo. L’entraîneur des Red Devils ne va plus retenir le Portugais, et se dit prêt à s’en séparer lors du prochain mercato hivernal.

La rencontre Manchester City-Manchester United s’est soldée par une lourde défaite des Red Devils (6-3) ce 2 octobre. Cristiano Ronaldo a passé les 90 minutes du match sur le banc de touche, Erik Ten Hag ne faisant pas appel à lui.

Le technicien néerlandais a opté pour Anthony Martial durant le match. ʺMartial est un choix plus avantageux pour l’équipe, il a besoin de temps de jeu. Mais je ne veux pas que les choses soient mal vuesʺ, a-t-il expliqué. Concernant CR7, Ten Hag a déclaré lors de la conférence d’après match: ʺJe n’ai pas fait entrer Cristiano [Ronaldo] par respect pour lui, pour sa grande carrièreʺ.

D’après The Telegraph, Ten Hag a indiqué que Cristiano Ronaldo peut s’en aller dès janvier prochain, et que le club ne cherchera plus à le retenir. Le Portugais peut poursuivre sa quête de gloire ailleurs, au cas où il trouve preneur.

A.O.