Manchester United: le message d’adieu de Ronaldo à Solskjaer

L’attaquant de Manchester United Cristiano Ronaldo a adressé un message d’adieu à l’entraîneur Ole-Gunnar Solskjaer, qui a été démis de ses fonctions au sein du club.

Sur son compte Twitter, le Portugais a posté un hommage élogieux à l’entraîneur Norvégien. « Il était mon attaquant quand je suis arrivé à Old Trafford puis mon entraîneur depuis que je suis revenu à Manchester United. Mais surtout, il est un être humain exceptionnel. Je lui souhaite le meilleur dans tout ce que sa vie va lui réserver. Bonne chance mon ami ! Tu le mérites ! », a-t-il écrit.

Notons que Solskjaer a été remercié par la direction du club suite à une série de résultats négatifs (seulement 4 victoires lors des 13 derniers matches et des défaites contre des rivaux directs). L’intérim sera assuré par son adjoint Michael Carrick.

M.F.

He’s been my striker when I first came to Old Trafford and he’s been my coach since I came back to Man. United. But most of all, Ole is an outstanding human being. I wish him the best in whatever his life has reserved for him.

Good luck, my friend!

You deserve it! pic.twitter.com/pdm7RXr2RX

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) November 22, 2021